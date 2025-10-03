Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA

Bombeiros dos Estados Unidos tentam apagar um incêndio em uma refinaria de combustível de aviação na Califórnia.

O que aconteceu

Fogo em refinaria da Chevron na cidade de El Segundo começou após uma explosão por volta das 21h30 no horário local (1h30 no horário de Brasília). O incêndio foi controlado, mas o fogo continuava ativo às 4h (8h no horário de Brasília).

Não há registro de pessoas feridas ou mortas e todos os funcionários em serviço estão bem, informou a porta-voz da companhia. Um alerta para que os moradores da região permanecessem em casa, de portas e janelas fechadas, ficou em vigor por quatro horas e a sugestão das autoridades é de que as pessoas evitem sair de casa enquanto a qualidade do ar é monitorada.