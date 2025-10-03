Assine UOL
Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA

Do UOL, em São Paulo
Incêndio em refinaria na Califórnia começou pouco após explosão, afirmaram testemunhas
Incêndio em refinaria na Califórnia começou pouco após explosão, afirmaram testemunhas Imagem: Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF

Bombeiros dos Estados Unidos tentam apagar um incêndio em uma refinaria de combustível de aviação na Califórnia.

O que aconteceu

Fogo em refinaria da Chevron na cidade de El Segundo começou após uma explosão por volta das 21h30 no horário local (1h30 no horário de Brasília). O incêndio foi controlado, mas o fogo continuava ativo às 4h (8h no horário de Brasília).

Não há registro de pessoas feridas ou mortas e todos os funcionários em serviço estão bem, informou a porta-voz da companhia. Um alerta para que os moradores da região permanecessem em casa, de portas e janelas fechadas, ficou em vigor por quatro horas e a sugestão das autoridades é de que as pessoas evitem sair de casa enquanto a qualidade do ar é monitorada.

Causa do incêndio não foi identificada até o momento. Agências federais foram acionadas para investigar o ocorrido, afirmou a Chevron.

Refinaria fica perto do aeroporto de Los Angeles e abastece aeronaves do local, segundo a agência de notícias Reuters. O incêndio começou no setor que faz a conversão de álcool combustível em combustível de aviação.

Não há até o momento impacto nos voos locais, informou a prefeita de Los Angeles. A Chevron é a segunda maior refinaria dos Estados Unidos e produz 40% do combustível de aviação consumido na região.

