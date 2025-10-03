Trump diz que Hamas está pronto para paz e pede que Israel pare bombardeios

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que o Hamas está pronto para a paz, após o grupo extremista responder ao plano apresentado pelo republicano.

O que aconteceu

Trump também pediu que Israel interrompa o bombardeio em Gaza. "Com base na Declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez!", escreveu, na Truth Social.

O presidente dos EUA disse ainda que os detalhes para um possível acordo já estão sendo discutidos. "Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito almejada no Oriente Médio". Antes, ele já havia reproduzido a resposta do Hamas.