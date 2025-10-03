Assine UOL
Ataque em sinagoga: Polícia pode ter matado pessoas baleadas acidentalmente

Colaboração para o UOL
Policiais são vistos em cena de atropelamento seguido de esfaqueamento perto de sinagoga no norte de Manchester
Policiais são vistos em cena de atropelamento seguido de esfaqueamento perto de sinagoga no norte de Manchester Imagem: REUTERS/Phil Noble

A polícia da Inglaterra disse que uma das vítimas que morreram após o atentado a uma sinagoga em Manchester foi baleada "acidentalmente" por policiais.

O que aconteceu

Vítima morreu após ser baleada por policiais armados que responderam ao ataque. A polícia de Manchester disse hoje que uma das pessoas mortas após o ataque foi alvo de tiros e não há evidências de que o autor do ataque a sinagoga portasse arma de fogo. "Esse ferimento pode, infelizmente, ter sido uma consequência trágica da ação urgentemente necessária tomada por meus oficiais para pôr fim a esse ataque cruel", afirmou Stephen Watson, chefe de polícia.

Um dos feridos também foi baleado e se recupera no hospital. Das três pessoas que continuam recebendo atendimento após o ataque, uma também apresenta ferimento a bala, mas não corre risco de vida.

Agressor avançou com carro contra judeus que celebravam dia mais importante do calendário judaico. O autor do ataque foi identificado como Jihad al-Shamie, britânico de 35 anos de ascendência síria. Ele atropelou uma multidão em frente a sinagoga, depois, portando uma faca, também tentou invadir o local, mas foi morto por policias. O caso é tratado como um incidente terrorista.

Segurança de sinagogas pelo país foram reforçadas. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que deslocou mais forças policias para os templos sagrados ao redor da Inglaterra para proteger a comunidade judaica.

Vigília pelos mortos será hoje. O Conselho de Manchester organizou uma homenagem à Adrian Daulby, 53, e Melvin Cravitz, 66. "Este ato de violência abalou profundamente nossa cidade. Hoje, nos reunimos para homenagear os afetados e nos unir à nossa comunidade judaica."

