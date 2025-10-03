Ataque em sinagoga: Polícia pode ter matado pessoas baleadas acidentalmente

A polícia da Inglaterra disse que uma das vítimas que morreram após o atentado a uma sinagoga em Manchester foi baleada "acidentalmente" por policiais.

O que aconteceu

Vítima morreu após ser baleada por policiais armados que responderam ao ataque. A polícia de Manchester disse hoje que uma das pessoas mortas após o ataque foi alvo de tiros e não há evidências de que o autor do ataque a sinagoga portasse arma de fogo. "Esse ferimento pode, infelizmente, ter sido uma consequência trágica da ação urgentemente necessária tomada por meus oficiais para pôr fim a esse ataque cruel", afirmou Stephen Watson, chefe de polícia.

Um dos feridos também foi baleado e se recupera no hospital. Das três pessoas que continuam recebendo atendimento após o ataque, uma também apresenta ferimento a bala, mas não corre risco de vida.