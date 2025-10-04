Apple e Google bloqueiam apps que avisam sobre agentes de imigração nos EUA

A Apple e o Google bloquearam aplicativos de celular que avisam sobre a presença de agentes de imigração nos EUA, publicou a agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Rastreamento coloca em risco agentes de imigração, segundo a procuradora-geral Pam Bondi. O ICEBlock, aplicativo do tipo mais popular nos iPhones, "foi projetado para colocar os agentes em risco apenas por fazerem seu trabalho", ela argumentou.

A Apple enviou na última quinta (2) um email ao criador do aplicativo informando sobre o bloqueio de novos downloads. A empresa afirmou que o propósito da ferramenta era prejudicar policiais individualmente ou em grupo, de acordo com a mensagem obtido pela agência de notícias.