Assine UOL
Internacional

Uma criança e um adolescente morrem em tiroteio no Texas

Do UOL, em São Paulo
Polícia do condado de Brazoria, no Texas (EUA), foi chamada após tiroteio na cidade de Angleton
Polícia do condado de Brazoria, no Texas (EUA), foi chamada após tiroteio na cidade de Angleton Imagem: Reprodução/KTRK

Uma criança e um adolescente morreram após um tiroteio ocorrido na manhã deste sábado (4) próximo à cidade de Angleton, no Texas, Estados Unidos.

O que aconteceu

Polícia encontrou quatro menores de idade baleados. Segundo o gabinete do xerife do condado de Brazoria, os agentes foram acionados após relatos de disparos e encontraram quatro menores atingidos. Dois deles, de 4 e 13, morreram no local. Outros dois, de 8 e 9 anos, foram levados de helicóptero médico a um hospital em estado crítico.

As crianças feridas estão fora de perigo. De acordo com Madison Polston, porta-voz de relações públicas do xerife, o quadro das duas crianças hospitalizadas melhorou. "Felizmente, as duas crianças feridas agora estão em condição estável", disse ela em um comunicado à imprensa.

Mulher foi presa em conexão com o crime. Uma mulher foi detida por suspeita de envolvimento no tiroteio, informou Polston. Investigadores ainda trabalham para confirmar qual é a relação entre ela e os menores de idade.

"Comunidade não corre risco", diz o gabinete do xerife. Em uma publicação no Facebook, as autoridades afirmaram que todas as pessoas envolvidas já foram localizadas e que não há ameaça em andamento à comunidade.

Circunstâncias ainda são desconhecidas. Até o momento, a polícia não divulgou onde exatamente o tiroteio ocorreu nem o que teria motivado o crime. Polston informou que o departamento espera divulgar novas informações ainda neste sábado.

Autoridades lamentam a tragédia. "Embora os detalhes ainda estejam sendo apurados, a perda dessa forma é uma tragédia", afirmou o gabinete do xerife na publicação do Facebook. "Nossos pensamentos estão com a família e todos os afetados enquanto continuamos a buscar mais informações sobre essa situação devastadora."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.