Uma criança e um adolescente morrem em tiroteio no Texas

Uma criança e um adolescente morreram após um tiroteio ocorrido na manhã deste sábado (4) próximo à cidade de Angleton, no Texas, Estados Unidos.

O que aconteceu

Polícia encontrou quatro menores de idade baleados. Segundo o gabinete do xerife do condado de Brazoria, os agentes foram acionados após relatos de disparos e encontraram quatro menores atingidos. Dois deles, de 4 e 13, morreram no local. Outros dois, de 8 e 9 anos, foram levados de helicóptero médico a um hospital em estado crítico.

As crianças feridas estão fora de perigo. De acordo com Madison Polston, porta-voz de relações públicas do xerife, o quadro das duas crianças hospitalizadas melhorou. "Felizmente, as duas crianças feridas agora estão em condição estável", disse ela em um comunicado à imprensa.