Proposta dos EUA acaba com a guerra? Dúvidas sobre acordo de Israel e Hamas

Quando os reféns serão libertados?

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. A inteligência de Israel estima que cerca de 50 reféns tomados em 7 de outubro de 2023 ainda estejam no enclave, 20 deles vivos.

Grupo disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas", mas não especificou as condições. A expectativa é de que reuniões para detalhar os pormenores do acordo aconteçam amanhã no Egito.

Plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista". Ao canal Aj Jazeera, Moussa Abu Marzouk afirmou que a colocação do plano em prática requer negociação.

Após a libertação de todos os reféns, Israel deve entregar 250 prisioneiros com condenação perpétua e 1.700 palestinos detidos após o 7 de outubro. Um plano anterior apresentado pelo Egito - que não foi aceito por Israel - previa a troca de reféns em duas fases diferentes. Em outros momentos de cessar-fogo ao longo da guerra, reféns também foram trocados por prisioneiros palestinos.

Quais pontos do plano de Trump o Hamas não respondeu?

Hamas não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.