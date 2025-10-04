Escolha de nome de bebê vira negócio nos EUA; 'expert' cobra até R$ 160 mil

A norte-americana diz oferecer uma gama de serviços cujos valores dependem "do orçamento e do nível de suporte" desejado pelos clientes. Conforme o portal oficial da What's In a Baby Name, Taylor realiza uma consulta online com os pais e envia um formulário a ser preenchido pela família. A partir daí, ela elabora uma lista de nomes personalizada, com os respectivos significados, as origens, as variantes de grafia e o histórico de popularidade, por exemplo.

Os pacotes podem chegar aos US$ 30 mil, cerca de R$ 160 mil, conforme cotação atual. A opção "Concierge Completo Para Nomes de Bebês" é descrita como "luxuosa" e garante serviços adicionais, como: encontros presenciais, festa para revelação do nome, auxílio para criação de uma "marca para o bebê", avaliação de um genealogista para criar uma lista de nomes com base na árvore genealógica da família, e até mesmo a contratação de um grupo de especialistas para discutir as sugestões.

Segundo o jornal norte-americano "San Francisco Chronicle", a carreira de consultora de nomes surgiu como uma oportunidade de mercado vista por Taylor. Ao começar a compartilhar na internet suas sugestões de nomes de bebês há cerca de 10 anos, ela não imaginaria que seu gosto pelo assunto poderia se tornar um negócio. A especialista já ajudou a escolher o nome de mais de 500 crianças e vem se consolidando especialmente entre as famílias "endinheiradas" da região.

Quer apenas um e-mail com algumas recomendações personalizadas de nomes para bebês? São US$ 200 [pouco mais de R$ 1.000]. Precisa de algo mais aprofundado? Qualquer um dos serviços mais sofisticados de Taylor, que começam em US$ 10.000 [mais de R$ 53 mil], equivale ao 'tratamento VIP'. Trecho de reportagem do San Francisco Chronicle

Alguns pais, segundo Taylor, a procuram com pedidos "urgentes". Casais que ainda estão na maternidade, por exemplo, ligam para a consultora para solicitar ajuda, pois não podem deixar o hospital sem que a certidão de nascimento seja devidamente preenchida. Nestes casos, a especialista auxilia na escolha do primeiro ou do segundo nome, a depender da requisição, e a família é liberada.