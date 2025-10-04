EUA divulgam modelo de nova moeda de US$ 1 com rosto de Trump estampado

Embora o desenho final da moeda de US$ 1 ainda não tenha sido selecionado para comemorar o semiquincentenário [250 anos] dos Estados Unidos, este primeiro rascunho reflete bem o espírito duradouro do nosso país e da democracia, mesmo diante de imensos obstáculos.

Porta-voz do Tesouro dos EUA em comunicado

Secretário do Tesouro publicou que mais informações serão compartilhadas após shutdown, que paralisou serviços federais do governo. "Não há fake news aqui. Esses primeiros rascunhos para honrar o aniversário de 250 anos da América e o presidente Donald Trump são reais. Ansioso para compartilhar mais em breve, após a paralisação obstrucionista do governo dos Estados Unidos terminar", afirmou Beach.

Debate sobre legalidade da nova moeda

Congresso dos EUA aprovou, em 2020, lei que permite ao Tesouro cunhar moedas de US$ 1 "com designs emblemáticos do semiquincentenário dos EUA". A autorização passa a valer em 2026, ano das comemorações.

Discussões sobre legalidade da moeda proposta repercutiram rapidamente nas redes sociais. Isso porque a lei aprovada há cinco anos específica que "nenhum retrato de cabeça e ombros ou busto de qualquer pessoa, viva ou morta, e nenhum retrato de uma pessoa viva pode ser incluído no desenho do verso de qualquer moeda" criada para marcar a data comemorativa.