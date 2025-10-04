EUA, Israel e Hamas devem discutir plano de paz em Gaza em reunião no Egito

Não há detalhes sobre quem vai representar Israel na reunião. A expectativa, porém, é de que uma delegação do país de Netanyahu também compareça ao Egito.

Reunião de alinhamento deve esclarecer os próximos passos em Gaza após Hamas acenar positivamente à proposta de Donald Trump para cessar-fogo. Os Estados Unidos tinham dado até o domingo para que o grupo respondesse à proposta de 20 pontos que previa o fim imediato da guerra.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.

Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". A expectativa é de que reuniões para detalhar os pormenores do acordo aconteçam amanhã no Egito.