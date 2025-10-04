Trump agradece a Israel por 'chance' para paz e diz para Hamas ter pressa

Agradeço a Israel por suspender temporariamente os bombardeios para dar uma chance à libertação dos reféns e ao acordo de paz de serem concluídos. O Hamas precisa agir rapidamente, ou tudo estará perdido. Não tolerarei atrasos, que muitos acreditam que acontecerão, nem qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, RÁPIDO. Todos serão tratados com justiça!

Presidente Donald Trump, em publicação na rede social Truth

Esta é a primeira vez em que Trump se direciona a Israel desde que o acordo foi aceito. Ontem, ele divulgou um vídeo agradecendo a países parceiros pelo acordo, sem citar Israel ou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Expectativa é de que Estados Unidos, Israel e o Hamas se reúnam no Egito para discutir pormenores do acordo. Os enviados dos EUA a Cairo são Steve Witkoff, que coordena negociações de Oriente Médio, e o genro de Trump, Jared Kushner.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.