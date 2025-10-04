Israel aceitou linha de retirada inicial, diz Trump sobre conflito em Gaza

Netanyahu faz pronunciamento

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse mais cedo que espera anunciar o retorno dos reféns de Gaza nos próximos dias. A declaração acontece no dia seguinte ao Hamas sinalizar por um acordo com os israelenses, proposto pelos EUA.

Israel está à beira de uma grande conquista, disse Netanyahu. "Ainda não é definitivo. Estamos trabalhando duro nisso. [...] Espero que, com a ajuda de Deus, nos próximos dias, mesmo durante o feriado de Sucot, possamos anunciar o retorno de todos os reféns - os vivos e os mortos - de uma só vez, com as Forças de Defesa ainda posicionadas em Gaza".

Primeiro-ministro disse que uma ação diplomática "virou a situação de cabeça para baixo". "Em vez de Israel ficar isolado, o Hamas ficará isolado".

Todos os reféns serão libertos na primeira fase, afirmou Netanyahu. Segundo ele, as Forças de Defesa israelenses serão realocadas para posições que lhes permitam continuar supervisionando a Faixa de Gaza.

Hamas responde a plano de Trump

O Hamas divulgou uma carta ontem em que diz aceitar o acordo para entregar os reféns israelenses, incluindo os corpos dos sequestrados mortos. Comunicado afirma que "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais.