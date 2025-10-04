Kim Jong Un promete novas medidas militares em resposta aos EUA

Kim prometeu novas ações militares. Segundo ele, a Coreia do Norte "sem dúvida desenvolverá medidas militares adicionais" para responder ao reforço das forças americanas, embora não tenha detalhado quais seriam essas iniciativas.

Kim e Trump sinalizaram aproximação

Na segunda-feira (29), a KCNA afirmou que Kim estava aberto a um encontro com Trump. A mídia estatal norte-coreana frisou que o líder teve um vínculo pessoal com o presidente dos EUA durante seu primeiro mandato. "Ainda tenho boas lembranças de Trump", disse Kim em uma sessão da Assembleia Popular Suprema em Pyongyang.

Em agosto, Trump também mencionou Kim. Durante sua visita a Washington em agosto, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, disse a Trump que esperava ansiosamente pelo momento em que Trump pudesse jogar uma partida de golfe com o líder norte-coreano. "Um dia eu o verei... Ele foi muito bom comigo", respondeu o presidente americano.

Os dois se encontraram em Singapura em junho de 2018 para uma cúpula inédita. O encontro foi realizado após meses de uma retórica hostil, com comentários de Trump sobre "destruir totalmente" a Coreia do Norte e de que Kim era um "um homem-foguete em uma missão suicida".

A reunião rendeu uma declaração não vinculativa de Pyongyang com o compromisso de "desnuclearização completa" da Península Coreana. Trump brincou dizendo que, depois daquele encontro, Kim lhe havia escrito "cartas lindas" e que "nós nos apaixonamos".