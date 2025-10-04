O que é o 'muro antidrones', plano de líderes da UE contra ataques russos

Inicialmente, seriam implantados mais sensores, tanto terrestres quanto via satélite, ao longo da fronteira que a União Europeia compartilha com a Rússia. Desta forma, os países conseguiriam identificar e rastrear potenciais incursões de drones com mais eficácia.

Na prática, o muro protegeria todo o território europeu, e não somente os países que fazem parte desta parte da fronteira. "Quando falamos do muro antidrone, estamos falando de toda a Europa, não apenas de um país", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cúpula da UE.

A Ucrânia, especialista nessa área, adotou um sistema de sensores acústicos no início da guerra contra o país de Vladimir Putin, em fevereiro de 2022. Segundo Zelensky, o país estabeleceu uma indústria de drones e sistemas antidrone "única" na Europa e participará do desenvolvimento do muro.

A expertise dos profissionais ucranianos e as tecnologias ucranianas devem se tornar uma parte importante da iniciativa da UE para o muro de drones. Neste momento, um forte grupo de militares ucranianos está na Dinamarca, auxiliando os colegas dinamarqueses Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em reunião com líderes da UE

O projeto custaria "vários bilhões de euros" segundo Andrius Kubilius, Comissário Europeu da Defesa. Para a implementação, os líderes do bloco discutem a distribuição do SAFE (Security Action for Europe, ou Ação de Segurança para a Europa), um pacote de 150 bilhões de euros (mais de R$ 937 bilhões, conforme cotação atual) em empréstimos a juros baixos.

A implantação do muro levaria pelo menos um ano, e as capacidades de interceptação seriam implementadas posteriormente. Com a rápida evolução na tecnologia de drones, os sistemas atualmente considerados como opção antidrones correm o risco de se tornarem obsoletos até que o muro passe a funcionar.