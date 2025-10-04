Professor da USP é detido nos EUA por atirar chumbinho próximo a sinagoga

O advogado Carlos Portugal Gouvêa, professor de direito da USP e professor visitante da Universidade Harvard, foi detido na quarta-feira (1º) nos Estados Unidos por atirar com uma arma de chumbinho contra uma sinagoga.

O que aconteceu

Gouvêa foi detido na cidade de Brookline, no estado de Massachusetts, onde mora. Funcionários da sinagoga Beth Zion chamaram a polícia quando o viram atirando com uma arma de chumbinho em direção ao templo. As informações foram divulgadas pelo site Brookline.news neste sábado (4) e confirmadas pelo UOL.

Ele disse à polícia de Brookline que estava caçando ratos. Na delegacia, ele disse que não estava atirando contra a sinagoga, mas tentando se livrar de ratos perto de sua casa, que é vizinha ao templo. O professor foi liberado. Ele deve responder a processo. Gouvêa e sua assessoria foram procurados pelo UOL, mas não se pronunciaram até a publicação desta reportagem.