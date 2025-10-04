Espero o retorno dos reféns em breve, diz Netanyahu após resposta do Hamas

Todos os reféns serão libertos na primeira fase, afirmou Netanyahu. Segundo ele, as Forças de Defesa israelenses serão realocadas para posições que lhes permitam continuar supervisionando a Faixa de Gaza.

Benjamin Netanyahu rebateu alegações de que o Hamas já está pronto a cerca de dois anos para libertar os reféns. "Isso é uma mentira completa. O que provocou a mudança na postura do Hamas foi unicamente a pressão militar e diplomática que exercemos."

Hamas será desarmado diplomaticamente ou não, afirma israelense. "O Hamas será desarmado e a Faixa de Gaza será desmilitarizada. Isso acontecerá diplomaticamente, de acordo com o plano de Trump, ou militarmente, por nós".

Hamas responde a plano de Trump

O Hamas divulgou uma carta ontem em que diz aceitar o acordo para entregar os reféns israelenses, incluindo os corpos dos sequestrados mortos. Comunicado afirma que "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais.

Porém, o grupo pede que a Faixa de Gaza seja administrada por palestinos. "O movimento também renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico."