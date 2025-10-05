Deportado de flotilha em Gaza diz que Greta foi 'humilhada' por Israel

Ativista afirma ter passado ao menos 15 horas sem alimentação. "Ficamos 15 horas sem comer. Foi um dos momentos mais violentos. Fomos levados à força, com travas no braço e golpes na cabeça. Ficamos de joelhos no chão quente, olhando para a parede... Dois minutos de joelhos já é ruim, em horas, o tempo não passa... A fome que você passa a sentir a partir das 20 horas sem se alimentar... cada minuto pesa muito".

Ele explica que Israel tentou "força-los" a assinar um documento, mas ressalta que ninguém assinou. "[Os soldados] davam socos e tapas nos companheiros. Uma situação muito tensa. O sufoco da superlotação, cada vez mais pessoas entrando no carro-jaula [ao serem transportados para a prisão]. Depois, ligaram o ar condicionado muito gelado e tiraram nossos agasalhos. Uma situação de humilhação, de provocação psicológica".

Depois eu fiquei sabendo que a gente estava numa prisão no meio de um deserto. Era muito seco. A gente ficava com a boca seca. A água que a gente bebia era da torneira mesmo. A gente ficava com muito calor durante o dia, com muito frio durante a noite. Uma sele para oito, a gente estava entre 10 a 17 pessoas.

Nico Calabrese conseguiu ser libertado porque também possui cidadania italiana. Ele foi levado para a Turquia e a expectativa é de que retorne ao Brasil nesta segunda-feira.

Ele, que é professor de educação física no Rio, e é militante do PSOL, viajou com 13 brasileiros. Entre eles está a deputada federal Luzianne Lins (PT-CE), que ainda está presa em Ketziot, Israel. Não há previsão de quando a parlamentar e os demais brasileiros serão libertados.

Brasileiros da flotilha fazem greve de fome

Quatro dos brasileiros que foram detidos por Israel a bordo da flotilha que tentava chegar até Gaza iniciaram uma greve de fome. Thiago Ávila, João Aguiar, Bruno Gilga e Ariadne Telles estão entre os brasileiros em greve de fome.