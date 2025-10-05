Ele apareceu em foto da esposa 11 anos antes de se conhecerem: 'Em choque'

O que era para ser apenas uma recordação de um ponto turístico da cidade chinesa de Qingdao para Xue e Ye, virou uma prova de que o amor dos dois era obra do destino. Eles visitaram o local na mesma data, e ele aparece no fundo da foto em que ela posa, 11 anos antes de se conhecerem.

O que aconteceu

Os dois visitaram Qingdao em julho de 2000. Eles eram adolescentes, não se conheciam e posaram para a foto com poucos metros de distância. Xue e Ye só se deram conta da coincidência 11 anos depois, em uma cidade a mais de mil quilômetros dali.

Descoberta das fotos só aconteceu depois do casamento. Xue mostrou ao marido a foto, que foi tirada em uma viagem com a mãe. Ye notou que estava no fundo da imagem, sendo fotografado como parte de um grupo turístico.