Trump x democratas: o que se sabe sobre guarda nacional em estados dos EUA

Ameaça contra Chicago não é recente e prefeito da cidade assinou, há mais de um mês, ordem executiva proibindo ajuda à intervenção federal. Brandon Johnson decretou, no fim de agosto, a proibição de agentes municipais colaborarem com a fiscalização civil da imigração, paradas de trânsito, postos de controle e qualquer patrulha relacionada.

Quais cidades administradas por democratas já foram alvo?

Los Angeles foi a primeira das cidades a receber a intervenção da guarda nacional, mobilizadas em junho após protestos contra leis anti imigratórias do governo. A mobilização foi feita sem autorização do estado, que, posteriormente, processou o presidente alegando que ele criou "medo e terror" e escalou a situação da violência na região.

No mês seguinte, o presidente ordenou o envio de tropas a Washington D.C. e o controle da polícia na capital. Ele ordenou a "limpeza" da cidade e afirmou que os "sem-teto têm de sair imediatamente" da região. A intervenção na polícia, feita por 30 dias, acabou em setembro, mas os militares continuam mobilizados na região.

Em setembro, Trump anunciou que enviaria as tropas a Memphis, no Tennessee. Segundo o balanço do próprio governo, 219 militares seguiriam para a região para "acabar com os elementos criminosos da cidade". A força-tarefa na cidade, segundo a procuradora-geral Pam Bondi, fez 93 prisões até o começo de outubro, mas, segundo o chefe da polícia local, C.J. Davis, a presença oficial da guarda na região ainda não começou e deve "levar semanas".

No fim de setembro, Trump anunciou que enviou a Guarda Nacional à cidade de Portland, em Oregon, mas uma juíza federal anulou a medida ontem. Karin Immergut afirmou que os protestos que acontecem no local não têm dimensão suficiente para justificar o uso das forças federais.