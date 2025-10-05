Gaza tem novos ataques de Israel às vésperas de negociação de plano de paz

Exército de Israel afirmou ontem que reduziu as operações "ao mínimo" e que fazia apenas "ataques defensivos" na região. O plano de paz apresentado pelos EUA, porém, determinava o fim imediato dos ataques na região.

Ontem, mesmo com Israel admitindo que seguia operações em Gaza, o presidente Donald Trump agradeceu ao país por "parar os bombardeios temporariamente". Ele também disse que o Hamas "precisa agir rápido, ou tudo estará perdido". A proposta dos EUA prevê que os reféns sejam entregues em até 72 horas, prazo considerado "irreal" pelo oficial do Hamas Moussa Abu Marzouk em entrevista ao canal Al Jazeera.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.

Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". A expectativa é de que reuniões para detalhar os pormenores do acordo aconteçam amanhã no Egito.