Trump manda enviar guarda nacional a Chicago após ação barrada em Portland

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump autorizou hoje que 300 tropas da Guarda Nacional do país fossem a Chicago alegando o "crime fora de controle" na região.

O que aconteceu

Justificativa do governo para enviar tropas à região foi a "falta de leis e de ação de líderes locais". A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, afirmou que a região tem vivido revoltas violentas e que o presidente "não fechará os olhos" para o que acontece na região.

Decisão acontece horas após uma mulher ser baleada durante protestos contra deportações no país. Segundo a polícia, ela foi vítima de "tiros defensivos" após jogar carros contra agentes de imigração, dirigindo até o hospital e sendo detida pelo FBI em seguida.