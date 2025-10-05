Harvard afasta professor brasileiro detido por atirar com arma de chumbinho

A Faculdade de Direito da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, afastou o professor visitante brasileiro Carlos Portugal Gouvêa das funções enquanto "procura entender melhor" o episódio que levou à sua detenção.

O afastamento de Gouvêa foi primeiro noticiado pelo site The Harvard Crimson e confirmado ao UOL pelo diretor de comunicação da Faculdade de Direito de Harvard, Jeff Neal.

O que aconteceu

Carlos Portugal Gouvêa foi detido na quarta-feira (1) por ter atirado com uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga na cidade de Brookline, nos EUA, onde mora. Ele foi levado à delegacia da cidade após funcionários da sinagoga Beth Zion chamarem a polícia por terem ouvido disparos, conforme informações enviadas ao UOL pelo Departamento de Polícia de Brookline, no estado de Massachusetts.