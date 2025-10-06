'Vamos avançar para ganha-ganha', diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. "O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros, questão dos vistos, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido", disse o vice-presidente, à imprensa.

O objetivo é tentar retomar a boa relação entre os dois países. O Brasil se tornou um dos principais alvos da taxação dos Estados Unidos, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, será o responsável por dar sequências às negociações. Ele deverá tratar com Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já têm participado das interlocuções e estavam presentes no Palácio da Alvorada durante a chamada. Ao sair, Haddad disse que o diálogo foi "positivo".

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nenhum nome foi citado em específico, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou qualquer tema ligado ao julgamento.

O governo norte-americano aponta o julgamento de Bolsonaro como o principal motivo das medidas. Além de não caber ao Executivo, mas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o Planalto diz que o presidente não levaria esse tema para debate.

Os dois "trocaram telefones" e aventaram um encontro presencial. Uma das principais possibilidades é a cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), na Malásia, no final do mês, em que Lula já confirmou presença. O presidente também se dispôs a viajar aos Estados Unidos, informou o Planalto.