Em greve de sede, brasileiro da Flotilha não assina deportação, diz esposa

Brasileiro se recusou a assinar documento de deportação. Ainda de acordo com Lara, Thiago Ávila se recusou a assinar os papéis de deportação porque neles constava a informação de que ele cometeu um crime tentando entrar em Israel ilegalmente. "Ele não fez isso, ele foi sequestrado em águas internacionais", disse a esposa de Thiago.

Lara afirma que Thiago foi interrogado muitas vezes. De acordo com ela, todos os ativistas começaram a ser interrogados assim que foram detidos, antes mesmo de os advogados terem sido autorizados a vê-los. Ela não está em contato direto com o marido e recebe as informações pela advogada dele, que é parte do serviço jurídico Adalah. A defensora informou Lara de que Thiago foi interrogado mais vezes do que o normal, mas não sabe a justificativa.

Segundo uma fonte do Itamaraty, não há previsão de liberação. Diplomatas brasileiros realizaram hoje uma segunda visita aos cidadãos brasileiros detidos em Israel e estão trabalhando para sua liberação.

Não houve mudança em relação ao estado de saúde dos brasileiros. Na sexta-feira (3), os diplomatas que visitaram os detidos afirmaram que todos os brasileiros aparentavam estar em boas condições de saúde.

Thiago Ávila Brasil também estava na primeira flotilha. No primeiro semestre deste ano, a Flotilha da Liberdade tentou levar ajuda humanitária para Gaza e também foi interceptada por Israel.

A conduta do brasileiro é a mesma de quando foi detido em junho. Na ocasião, Thiago foi um dos membros da flotilha que se recusaram a assinar os documentos de deportação e também fez uma greve de fome.