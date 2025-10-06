Brasileiros detidos por Israel serão deportados amanhã, diz flotilha

Membros do Itamaraty vão monitorar a deportação dos brasileiros detidos por Israel até a chegada à Jordânia. Atualmente, os brasileiros estão detidos na prisão Ktzi'ot e deixarão o território israelense pela ponte Allenby.

Flotilha celebrou a deportação dos ativistas, mas criticou o que chamou de "limpeza étnica" feita por Israel em Gaza. "A liberdade dos nossos integrantes carrega um símbolo de resistência, mas também nos lembra que não há liberdade verdadeira enquanto o cerco persistir, o deslocamento forçado e a limpeza étnica em Gaza. É urgente que a comunidade internacional e os governantes acabem com a inércia e atuem de forma concreta para garantir a liberdade do povo palestino".

Também deverão ser retirados da prisão em Israel amanhã integrantes de delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia. O UOL entrou em contato com o Itamaraty para pedir mais detalhes da deportação dos brasileiros e aguarda retorno.

Entenda o caso

Flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe) zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas e personalidades políticas. Os grupos viajaram em embarcações separadas e chegaram perto das águas do enclave no começo de outubro, após um mês de viagem.