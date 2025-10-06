Governador acusa Trump de criar 'zona de guerra' para intervir em Chicago

Governador ainda acusou tropas federais de cometerem abusos e esconderem os fatos. "É muito difícil saber exatamente quais são os fatos, e eles não nos deixam acessá-los. Eles estão apenas divulgando sua propaganda. Teremos que determinar o que realmente aconteceu", disse ao comentar um incidente de sábado, em que um agente federal atirou em um motorista que, segundo o agente, havia batido num carro de polícia.

Envio da guarda nacional para Chicago

Trump anunciou ontem o envio da guarda nacional a Chicago. De acordo com o presidente, a cidade enfrenta as consequências da "falta de leis".

Ao todo, 300 militares seguirão para Chicago, informou a Casa Branca. O envio acontece após uma mulher ser baleada em um protesto anti-imigração na cidade.

Trump alega que Chicago é "a cidade mais perigosa do mundo", o que é mentira. A principal cidade de Illinois registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia local, 8% a menos que no ano anterior. Em 2022, Colima, no México, era considerada a cidade mais violenta do mundo, com taxa de 189,41 homicídios por 100 mil habitantes, informou o Conselho Cidadão para Segurança Pública.

Ameaça contra Chicago não é recente e prefeito da cidade assinou, há mais de um mês, ordem executiva proibindo ajuda à intervenção federal. Brandon Johnson decretou, no fim de agosto, a proibição de agentes municipais colaborarem com a fiscalização civil da imigração, paradas de trânsito, postos de controle e qualquer patrulha relacionada.