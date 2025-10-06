Aeroporto na Noruega tem voos suspensos após presença de drones

A presença de drones perto da pista do aeroporto de Oslo, na Noruega, fez com que pousos e decolagens fossem cancelados na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Ao menos um avião precisou aguardar no ar para pousar, segundo a Avinor, responsável pela operação do aeroporto. O avistamento de drones aconteceu por volta da meia-noite, segundo a agência de notícias Reuters.

Funcionamento estava normalizado na manhã de hoje, sem que nenhum voo precisasse ir para aeroportos alternativos. Ninguém foi preso e a polícia investiga o ocorrido.