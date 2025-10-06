Hamas, Israel e EUA discutem plano de paz em Gaza hoje; o que esperar

Do lado de Israel, o representante enviado para o Egito foi Ron Dermer. Ele é considerado "um dos conselheiros mais próximos e confiáveis de Netanyahu". Ele nasceu nos Estados Unidos e tem laços com membros do Partido Republicano, servindo como embaixador dos EUA em Israel por oito anos.

A delegação dos Estados Unidos conta com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. O presidente republicano usou as redes sociais no fim de semana para pedir que as negociações "andassem rápido" e para agradecer a Israel pela "chance" de paz.

As primeiras conversas devem acontecer entre o Hamas e mediadores, sem a presença dos Estados Unidos e de Israel. A ideia é que os mediadores cheguem a uma conclusão sobre como implementar a primeira fase do plano, que consiste na libertação dos reféns tomados em 7 de outubro de 2023.

Em um segundo momento, as delegações de EUA e Israel devem se juntar às conversas. As negociações acontecerão em um resort de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, segundo a agência de notícias Associated Press.

O plano proposto por Trump determinava que todos os ataques em Gaza parassem imediatamente após o aceite das partes envolvidas, o que ainda não aconteceu. Os bombardeios continuam na região e sete pessoas morreram hoje no enclave, incluindo três pessoas que tentavam pegar ajuda humanitária, segundo o canal Al Jazeera.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.