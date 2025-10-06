'Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo', diz Greta após deportação

Ao falar com apoiadores e a imprensa no aeroporto de Atenas, na Grécia, após deportação de Israel, Greta Thunberg rejeitou o rótulo de heroína. "Estamos fazendo o mínimo", disse a ativista.

O que aconteceu

Greta se pronunciou após ser deportada de Israel. Ela foi chamada de heroína por uma apoiadora, mas rejeitou o rótulo. "Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo", disse.

"É uma vergonha que esta missão tenha que existir", disse sobre a Flotilha Global Sumud. Greta estava entre os cerca de 500 ativistas que tentavam chegar a Gaza em mais de 40 barcos levando ajuda humanitária.