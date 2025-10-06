Idosos e mais pobres são maioria em milícia de Maduro para combater os EUA

Pressão vêm dos próprios líderes comunitários; "chefe do quarteirão" distribui a comida e faz visitas para incentivar o recrutamento. Fonte anônima também relatou à emissora alemã que a coação é eficiente porque tem "cara", vem de quem se conhece e depende. Há muitos vulneráveis ainda porque o mercado de trabalho local está destruído. Pessoas muito pobres, por isso, estariam se tornando milicianos como questão de sobrevivência e não por apoio ideológico.

No último dia 20, Maduro enviou a Força Armada Bolivariana a comunidades para "convocar, revisar e ensinar a todos os que se alistaram, vizinhos e vizinhas, o manuseio do sistema de armas". A informação foi dada pelo próprio presidente em pronunciamento.

Estudiosos acreditam que recrutamento popular pode ser uma estratégia de segurança interna, e não externa. A intenção de Maduro poderia ser unir os venezuelanos em torno de um inimigo comum, mais do que "assustar" Trump ostentando o poderio militar da Venezuela.

As milícias bolivarianas sempre foram um instrumento de organização política mais do que de 'defesa' real. Mas têm suas raízes no conceito comunista do 'povo em armas' e de que a defesa da 'revolução' é um ato popular. Evan Ellis, pesquisador de estudos latino-americanos na Escola Superior de Guerra do Exército dos EUA, também à DW

Bairros mais pobres eram onde havia mais apoiadores do regime, mas delas também têm saído muitos venezuelanos descontentes que buscam refúgio em outros países. É incerto se, em caso de luta armada, eles estariam dispostos a defender o regime de Maduro.

Distribuição de armas em áreas marginalizadas cria risco para venezuelanos. Críticos como Ellis veem possibilidade de que violência urbana cresça no país com a empreitada.