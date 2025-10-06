Israel mata membro do Hezbollah e esposa em ataque no Líbano; veja vídeo

O Exército de Israel matou, hoje, um membro do grupo extremista Hezbollah, em ataque na cidade de Zibdin, no sul do Líbano.

O que aconteceu

Ataque realizado com drone matou Hassan Ali Jamil Atwi e uma mulher apontada como esposa dele, que não teve o nome divulgado. As informações são da agência de notícias Reuters.

Vídeo mostra o momento em que os dois foram mortos. Nas imagens, é possível ver um carro estacionado e a mulher indo em direção ao veículo. O marido dela, Hassan, já estava dentro do automóvel.