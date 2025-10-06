Juiz é morto a tiros por réu dentro de tribunal na Albânia

Um juiz foi assassinado hoje em um tribunal em Tirana, capital da Albânia. O suspeito era réu em um julgamento e, segundo a imprensa internacional, atirou ao ver que iria perder o processo.

O que aconteceu

O homem, 30, atirou contra o juiz Astrit Kalaja quando passava por um julgamento. Segundo a imprensa internacional, a audiência estava acontecendo quando o homem sacou a arma e atirou por acreditar que perderia o processo.

O suspeito foi preso e sua arma apreendida. Não foram divulgadas informações sobre o caso ao qual ele respondia.