Lula conversa com Trump, troca telefones e pede retirada de sobretaxas

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". O governo norte-americano aponta o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o principal motivo das medidas. Além de não caber ao Executivo, mas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o Planalto diz que o presidente não levaria esse tema para debate.

Os dois "trocaram telefones" e aventaram um encontro presencial. Uma das principais possibilidades é a cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), na Malásia, no final do mês, em que Lula já confirmou presença. O presidente também se dispôs a viajar aos Estados Unidos, informou o Planalto.

Lula reafirmou convite para Trump participar da COP30. A conferência da cúpula climática está marcado para acontecer no mês que vem, em Belém. O norte-americano não confirmou presença, mas tem ignorado eventos desse tipo.

A ligação foi confirmada ao governo brasileiro na noite de domingo. A conversa segue um plano do Palácio do Planalto de, em um primeiro momento, evitar uma reunião cara a cara entre os dois líderes.

Um encontro presencial ocorreria apenas depois de um primeiro contato telefônico. Mesmo em Nova York em setembro, segundo fontes do Itamaraty, chegou-se a reservar uma sala para que os dois estivessem juntos para uma conversa de dez minutos. Mas o encontro acabou se limitando a apenas alguns segundos.

Uma das propostas avaliadas pelo Itamaraty é um grupo de trabalho dedicado conjunto. A esperança do governo brasileiro é que um processo negociador abra a possibilidade para uma redução das taxas.