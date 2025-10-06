Bullfrog: nova arma dos EUA neutraliza drones com IA e custa R$ 50 por tiro

A Bullfrog é uma arma autônoma da ACS (Allen Control Systems) criada para derrubar drones de forma rápida e barata. Ela usa inteligência artificial (IA) para detectar, rastrear e neutralizar alvos.

Como é a Bullfrog?

Arma usa tecnologia avançada. O sistema combina visão computacional e algoritmos de IA para identificar e destruir drones em segundos. De acordo com a ACS, a estrutura modular do equipamento permite que armas padrão, como metralhadoras, sejam acopladas, tornando a Bullfrog adaptável a diferentes plataformas.

Apesar da autonomia, a arma ainda tem controle humano. O sistema aponta e acompanha alvos automaticamente, mas a empresa afirma que o disparo exige, hoje, comando humano — embora o software permita modos mais autônomos se exigido.