Quem é e o que pensa Marco Rubio, que esteve em ligação de Lula e Trump

No fim de 2024, porém, Trump nomeou o ex-rival para um cargo-chave no governo. Rubio foi o primeiro membro do gabinete a ser confirmado no segundo mandato de Trump e recebeu uma votação unânime no Senado, com 99 votos a favor de sua nomeação.

Ele tomou posse em janeiro deste ano. Conforme o portal oficial do Departamento de Estado dos EUA, Rubio é a autoridade hispano-americana de mais alto escalão na história do país.

Filho de cubanos que se mudaram para os Estados Unidos, Rubio nasceu em Miami, na Flórida, em 1971. O pai trabalhava como barman e a mãe, como camareira de hotel. Ele é casado com Jeanette Dousdebes, com quem tem quatro filhos.

Republicano, ele começou a carreira política na Flórida, onde foi eleito senador em 2011. No estado, foi comissário municipal em West Miami e presidente da Câmara dos Representantes, antes de ser eleito senador. Ele foi reeleito diversas vezes e ocupou o cargo até o início deste ano, quando passou a atuar como Secretário de Estado.

O que pensa Marco Rubio

Marco Rubio é próximo da família Bolsonaro. Ele começou a se aproximar do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em 2018, quando recebeu o brasileiro durante uma viagem aos EUA. Eles voltaram a se encontrar em 2020, quando o então presidente Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos.