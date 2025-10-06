Assine UOL
Internacional

Trump diz que Hamas 'está aceitando coisas importantes' por paz em Gaza

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Donald Trump se mostrou confiante com possibilidade da concretização do acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza
Donald Trump se mostrou confiante com possibilidade da concretização do acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza Imagem: Jonathan Ernst/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Hamas está "aceitando coisas muito importantes" para concluir o acordo que pode selar a paz em Gaza e o fim da guerra com Israel, iniciada em outubro de 2023.

O que aconteceu

Trump se mostrou confiante com a perspectiva de concluir o acordo. "Se alguns pontos estabelecidos não forem cumpridos, o acordo não será feito. Mas acho que estamos indo muito bem e que o Hamas está aceitando coisas muito importantes", declarou o presidente a jornalistas na Casa Branca, nesta segunda-feira.

Republicano ressaltou que há anos os dois lados tentam um acordo, mas acredita que agora dará certo. "Há anos eles tentam chegar a um consenso... Mas vamos chegar a um acordo sobre Gaza, tenho certeza que sim".

Os EUA propuseram na semana passada um acordo de paz com 20 pontos. Os termos foram inicialmente aceitos pelo governo de Israel e pelos líderes do Hamas. Ambos os lados, porém, ainda negociam como tudo será feito, sob mediação do governo norte-americano em reuniões que ocorrem no Egito.

Entenda a possibilidade de acordo

Crianças palestinas no local de bombardeio israelense a uma casa em Gaza
Crianças palestinas no local de bombardeio israelense a uma casa em Gaza Imagem: Ebrahim Hajjaj/Reuters

Primeira reunião com membros de Israel e Hamas após acordo proposto pelos EUA foi anunciada no Egito. Encontro, que deveria acontecer nesta segunda-feira, iria discutir a troca de reféns israelenses, capturados em 7 de outubro de 2023, quando a guerra foi iniciada.

O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, é o líder da negociação do lado do grupo extremista. Segundo o próprio Hamas, ele desembarcou no Egito ontem para "negociar mecanismos para um cessar-fogo, retirada das forças e ocupação e troca de prisioneiros". Ele é o membro mais sênior do Hamas fora de Gaza e sobreviveu ao ataque de Israel em Doha no mês passado.

Do lado de Israel, o representante enviado para o Egito foi Ron Dermer. Ele é considerado "um dos conselheiros mais próximos e confiáveis de Netanyahu". Ele nasceu nos Estados Unidos e tem laços com membros do Partido Republicano, servindo como embaixador dos EUA em Israel por oito anos.

A delegação dos EUA conta com o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. O presidente republicano usou as redes sociais no fim de semana para pedir que as negociações "andassem rápido" e para agradecer a Israel pela "chance" de paz.

O plano proposto por Trump determinava que todos os ataques em Gaza parassem imediatamente após o aceite das partes envolvidas, o que ainda não aconteceu. Os bombardeios continuam na região e sete pessoas morreram hoje no enclave, incluindo três pessoas que tentavam pegar ajuda humanitária, segundo o canal Al Jazeera.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.

Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". As condições não foram especificadas.

Grupo extremista também não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.

Eles também não comentaram sobre a ordem de não exercer mais papéis no governo de Gaza no futuro. Na carta, o Hamas mencionou que "renova seu compromisso para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes" apoiados por árabes e islâmicos e com base em um "consenso nacional".

