Trump diz que Hamas 'está aceitando coisas importantes' por paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Hamas está "aceitando coisas muito importantes" para concluir o acordo que pode selar a paz em Gaza e o fim da guerra com Israel, iniciada em outubro de 2023.

O que aconteceu

Trump se mostrou confiante com a perspectiva de concluir o acordo. "Se alguns pontos estabelecidos não forem cumpridos, o acordo não será feito. Mas acho que estamos indo muito bem e que o Hamas está aceitando coisas muito importantes", declarou o presidente a jornalistas na Casa Branca, nesta segunda-feira.

Republicano ressaltou que há anos os dois lados tentam um acordo, mas acredita que agora dará certo. "Há anos eles tentam chegar a um consenso... Mas vamos chegar a um acordo sobre Gaza, tenho certeza que sim".