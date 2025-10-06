Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'Bom homem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim da tarde de hoje, durante coletiva de imprensa no Salão Oval, que pode vir ao Brasil. A manifestação ocorreu horas após o republicano conversar com o presidente Lula (PT) por telefone.
O que aconteceu
Perguntado sobre a ligação, o republicano classificou o telefonema com o petista como uma "ótima conversa". Trump, no entanto, não divulgou detalhes dos temas abordados.
Na sequência, Trump chamou Lula de "bom homem" e disse que os países "vão começar a fazer negócios". O norte-americano disse que viu o presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU, ocorrida em Nova York no fim de setembro, e eles tiveram uma "boa conversa". Depois, Trump aproveitou para citar novamente um problema no teleprompter durante seu discurso.
Além de dizer que pode vir ao Brasil em algum momento, Trump disse que Lula irá aos EUA. "Falamos sobre isso", acrescentou o republicano, abrindo para outro repórter fazer perguntas.
Mais cedo, o líder estadunidense havia declarado que teve um "bom telefonema" com Lula. Em postagem na Truth Social, ele afirmou ter gostado muito da conversa com o brasileiro e destacou que os países "vão se dar muito bem juntos".
Telefonema
Lula pediu na ligação que os EUA eliminem as tarifas aduaneiras punitivas impostas às exportações brasileiras. Segundo o Palácio do Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.
A conversa transcorreu em "tom amistoso". O diálogo representa um marco em meio à crise comercial e diplomática inédita entre os dois países, que se arrasta há meses.
Norte-americano disse que telefonema "se concentrou sobretudo na Economia e no Comércio". "Teremos conversas adicionais", prometeu Trump em publicação na Truth Social, na qual também anunciou que ele e Lula vão se "reunir no futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos".
Planalto disse que Lula sugeriu a possibilidade de um encontro à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O evento será realizada no fim de outubro em Kuala Lumpur, na Malásia.
O presidente brasileiro também se disse disposto "a viajar aos Estados Unidos" para um encontro. Lula reiterou seu convite a Trump para a COP30, a conferência climática da ONU, que acontecerá em novembro em Belém.
O vice-presidente, Geraldo Alckmin, que participou do telefonema, disse que a conversa foi "melhor do que esperávamos". Ele também revelou que os dois presidentes trocaram seus números de telefone pessoais. "Estamos muito otimistas que vamos avançar para o ganha-ganha", acrescentou Alckmin, encarregado de acompanhar as negociações com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.
(Com AFP)
