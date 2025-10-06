Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'Bom homem'

Além de dizer que pode vir ao Brasil em algum momento, Trump disse que Lula irá aos EUA. "Falamos sobre isso", acrescentou o republicano, abrindo para outro repórter fazer perguntas.

Mais cedo, o líder estadunidense havia declarado que teve um "bom telefonema" com Lula. Em postagem na Truth Social, ele afirmou ter gostado muito da conversa com o brasileiro e destacou que os países "vão se dar muito bem juntos".

Telefonema

Lula pediu na ligação que os EUA eliminem as tarifas aduaneiras punitivas impostas às exportações brasileiras. Segundo o Palácio do Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

A conversa transcorreu em "tom amistoso". O diálogo representa um marco em meio à crise comercial e diplomática inédita entre os dois países, que se arrasta há meses.

Norte-americano disse que telefonema "se concentrou sobretudo na Economia e no Comércio". "Teremos conversas adicionais", prometeu Trump em publicação na Truth Social, na qual também anunciou que ele e Lula vão se "reunir no futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos".