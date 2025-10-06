USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

A Faculdade de Direito da USP divulgou uma nota em defesa do professor Carlos Portugal Gouvêa, docente na instituição e professor visitante da Universidade Harvard, que detido nos EUA por atirar com uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga.

O que aconteceu

Faculdade diz repudiar "insinuações maldosas e distorcidas" feitas contra o professor. A instituição afirmou que o caso ganhou dimensões "desproporcionais" por supostamente ter conotações antissemitas, mas que ainda cabe esclarecimento.

A nota ressalta que a própria sinagoga vizinha à casa do professor negou que o caso tenha sido uma ocorrência antissemita. A universidade também disse que Gouvêa, que atua no Departamento de Direito Comercial, tem afinidades e laços familiares com a comunidade judaica, sendo um docente com histórico posicionamento em defesa dos direitos humanos.