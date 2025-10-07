Bombardeios persistem em Gaza enquanto mediação tenta conter nova escalada

Shutdown nos EUA completa uma semana

Nos Estados Unidos, o fechamento parcial do governo chegou ao sétimo dia. O impasse entre a Casa Branca e o Congresso bloqueou a divulgação de dados econômicos, paralisou agências federais e atrasou benefícios. Trump tenta capitalizar a crise politicamente, acusando democratas de "sabotar o país". O bloqueio cria incerteza nos mercados e complica o trabalho do Federal Reserve, que opera sem dados oficiais sobre emprego e inflação.

Crise política derruba governo francês

Na França, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu renunciou após fracassar na tentativa de formar maioria para aprovar o orçamento. A queda, em menos de 24 horas de governo, provocou nova instabilidade em Paris e derrubou o euro frente ao dólar. Emmanuel Macron ainda não anunciou substituto e estuda convocar eleições antecipadas. Analistas classificam a crise como a mais grave desde o movimento dos "coletes amarelos".

UE prepara restrições a diplomatas russos

A União Europeia deve aprovar nesta semana um pacote de medidas que limita o deslocamento de diplomatas russos dentro do bloco. A proposta, apoiada por Alemanha, Polônia e países bálticos, busca conter atividades de espionagem e influência política atribuídas a Moscou. O Kremlin chamou a medida de "ato hostil" e prometeu retaliar "na mesma intensidade".