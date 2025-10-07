Assine UOL
Bombardeios persistem em Gaza enquanto mediação tenta conter nova escalada

Do UOL
Explosões levantam fumaça em Gaza, vistas do sul de Israel
Explosões levantam fumaça em Gaza, vistas do sul de Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters - 7.out.2025

Gaza sob ataque no aniversário da guerra.

Israel manteve os bombardeios a Gaza nesta terça-feira, no segundo aniversário do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. As Forças de Defesa de Israel confirmaram operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino, sem sinal de trégua. O governo de Benjamin Netanyahu afirmou que o país "não aceitará imposições externas" enquanto houver risco de novos ataques. A ONU e potências árabes intensificam pressões para garantir cessar-fogo e permitir a entrada de ajuda humanitária.

Negociações em Sharm el-Sheikh buscam cessar-fogo

Delegações de Israel e do Hamas continuam reunidas no Egito sob mediação de Cairo e Washington. Está em discussão o plano proposto por Donald Trump — que prevê desarmamento parcial do Hamas e libertação de reféns. Diplomatas egípcios descrevem o clima das conversas como "cautelosamente construtivo". O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deve visitar o Egito ainda nesta semana para acelerar as negociações.

Shutdown nos EUA completa uma semana

Nos Estados Unidos, o fechamento parcial do governo chegou ao sétimo dia. O impasse entre a Casa Branca e o Congresso bloqueou a divulgação de dados econômicos, paralisou agências federais e atrasou benefícios. Trump tenta capitalizar a crise politicamente, acusando democratas de "sabotar o país". O bloqueio cria incerteza nos mercados e complica o trabalho do Federal Reserve, que opera sem dados oficiais sobre emprego e inflação.

Crise política derruba governo francês

Na França, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu renunciou após fracassar na tentativa de formar maioria para aprovar o orçamento. A queda, em menos de 24 horas de governo, provocou nova instabilidade em Paris e derrubou o euro frente ao dólar. Emmanuel Macron ainda não anunciou substituto e estuda convocar eleições antecipadas. Analistas classificam a crise como a mais grave desde o movimento dos "coletes amarelos".

UE prepara restrições a diplomatas russos

A União Europeia deve aprovar nesta semana um pacote de medidas que limita o deslocamento de diplomatas russos dentro do bloco. A proposta, apoiada por Alemanha, Polônia e países bálticos, busca conter atividades de espionagem e influência política atribuídas a Moscou. O Kremlin chamou a medida de "ato hostil" e prometeu retaliar "na mesma intensidade".

Mercados reagem a crises com alta do ouro

Os mercados globais operaram com leve alta após dias de instabilidade. O ouro bateu novo recorde, superando US$ 3.970 a onça, enquanto o petróleo teve valorização moderada após a Opep+ anunciar um aumento limitado na produção. Investidores seguem cautelosos com o impasse americano e as incertezas políticas na Europa.

Nobel de Medicina premia pesquisa sobre tolerância imunológica

O Nobel de Medicina de 2025 foi concedido aos cientistas Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, por descobertas que explicam como o corpo humano evita atacar suas próprias células. O estudo abriu caminho para novos tratamentos contra câncer e doenças autoimunes. É o segundo prêmio em cinco anos a reconhecer avanços na regulação do sistema imune.

