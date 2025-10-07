Israel deporta para a Jordânia ativistas brasileiros presos em flotilha

Esta é a terceira leva de deportações feitas por Israel após a interceptação da flotilha com mais de 40 embarcações. Um primeiro voo com deportados levou 137 pessoas para a Turquia no fim de semana, outros dois, com 170 pessoas, foram para a Grécia e a Eslováquia ontem.

Até o momento, só um brasileiro tinha sido deportado: Nicolas Calabrese, que chegou ao Rio de Janeiro ontem. Seguiam no país: Thiago Ávila; Bruno Rocha; Lucas Faria; João Aguiar; Mohamad El Kadri; Mariana Conti; Gabriele Tolotti; Ariadne Telles; Lisiane Proença; Magno Carvalho; Victor Nascimento; Luizianne Lins e Miguel Viveiros.

Dos 15 membros da delegação brasileira que rumava a Gaza, 14 foram detidos. O único que não foi apreendido é Hassan Massoud, correspondente da Al Jazeera em São Paulo, que está na contagem de nacionais por ter um passaporte brasileiro.

Apesar de estar na contagem de nacionais, Hassan, filho de pais palestinos, nasceu no Líbano. A embarcação em que o jornalista estava era considerada um "barco de observação" e não entrou na zona proibida pelas autoridades israelenses.

Entenda o caso

Flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe) zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas e personalidades políticas. Os grupos viajaram em embarcações separadas e chegaram perto das águas do enclave no começo de outubro, após um mês de viagem.