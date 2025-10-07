De 'imperador' a 'cara muito bom': as frases de Lula e Trump sobre relação

Lula criticou o "inaceitável" ataque ao Judiciário brasileiro e o tarifaço como "chantagem econômica". "A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", disse. "A intolerância em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias", criticou, em referência às sanções contra os ministros do STF.

Em seguida, Trump elogiou Lula no discurso. "Tivemos uma ótima química", afirmou o republicano.

Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. (...) Ele parecia um cara muito bom, na verdade.

Trump

O americano resumiu a conversa com "ele gostou de mim, eu gostei dele", mas disse que o "Brasil está indo mal". "Sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos norte-americanos. Sinto muito por dizer que o Brasil está indo mal e continuará a ir mal. Eles só podem ir bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles vão falhar, como outros falharão", alfinetou.

Outubro

Após a ligação, Trump chamou o brasileiro de "bom homem" e disse que os países "vão começar a fazer negócios". O principal assunto foi o tarifaço. O petista pediu a retirada da sobretaxa de 40% imposta e das medidas aplicadas contra autoridades brasileiras. Nas redes, ele ainda disse que convidou o americano para a COP30, contou que ele e Trump trocaram telefones "para estabelecermos uma via direta de comunicação" e celebrou a reaproximação.