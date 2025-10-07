Fechado e sem recursos, parque canadense ameaça sacrificar 30 baleias

Decisão de bloquear a transferência responde à necessidade de proteger as baleias da exploração, afirma governo. "Eu não poderia, de boa consciência, aprovar uma exportação que perpetuaria o tratamento que essas belugas sofreram", disse a ministra da Pesca Joanne Thompson em comunicado.

Parque pediu apoio financeiro para manter os animais. O pedido também foi negado pela ministra da Pesca, que o classificou como "inapropriado".

O Marineland vem sendo alvo de escrutínio há vários anos pelas condições em que mantinha os animais. Os inspetores de bem-estar animal da província de Ontário investigam o Marineland desde 2020 e relataram que todos os animais estavam angustiados pela má qualidade da água no parque.

Pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram no Marineland nos últimos 6 anos. Em 2021, o parque enviou 5 baleias para um aquário nos Estados Unidos e até o final de 2023, três delas haviam morrido. As 30 belugas do Marineland são as últimas baleias em cativeiro no Canadá.

*Com informações da AFP