Herdeiro e conservador: quem é Noboa, presidente do Equador alvo de ataque

Ele nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mas cresceu em Guayaquil, no Equador. Sua formação foi feita em instituições estrangeiras, como a Ster School of Business, nos EUA.

Família de Noboa está entre as mais influentes do Equador. O pai dele, Álvaro Noboa, é dono de um império bilionário no ramo de exportação de bananas, o que faz do presidente herdeiro de uma fortuna.

Primeiro mandato de Noboa ficou marcado pela promessa de enfrentar o tráfico de drogas e deter a onda de violência no país. Apesar de em pouco mais de um ano ter militarizado a segurança interna e decretado estados de exceção, especialistas apontam que as medidas adotadas por sua gestão não reduziram efetivamente a violência, como foi prometido. Com 18 milhões de habitantes, o Equador tem taxa de homicídio de 38 mortes a cada 100 mil habitantes.

Casado com influencer e sommelier

Na vida privada, Noboa é casado com a influenciadora Lavinia Valbonesi, 26. Juntos, os dois têm três filhos. Ele também é pai de outra menina, de um relacionamento com Gabriela Goldbaum.

Discreto, Daniel tem como hobbies uma rotina de exercícios físicos. Além disso, ele é sommelier, gosta de carros e cavalos.