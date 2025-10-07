Netanyahu fala em 'dias cruciais' em meio à negociação com Hamas por reféns

No dia em que o ataque do Hamas a Israel completa dois anos, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou uma carta em que afirma que o conflito contra o grupo extremista está em dias cruciais para uma tomada de decisão.

O que aconteceu

Netanyahu citou a eliminação do Hamas como um dos objetivos em trecho do texto. "Cidadãos de Israel, estamos em dias cruciais de decisão. Continuaremos a agir para alcançar todos os objetivos da guerra: A libertação de todos os reféns, a eliminação do regime do Hamas e a garantia de que Gaza nunca mais representará uma ameaça para Israel."

Primeiro-ministro escreveu que o país foi ferido gravemente. "Nossos inimigos sedentos de sangue nos feriram gravemente, mas não nos destruíram. Eles rapidamente descobriram a imensa força do povo de Israel".