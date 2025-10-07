Noboa, presidente do Equador, sofre tentativa de assassinato, diz governo

A comitiva do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque hoje. A ação foi classificada como uma "tentativa de assassinato" pelo governo equatoriano. Cinco pessoas foram presas.

O que aconteceu

Grupo atacou caravana em que Noboa estava, na província de Cañar, a cerca de 400 km da capital. O presidente iria anunciar a construção de uma estação de tratamento de US$ 4,5 milhões (R$ 24 milhões) na região, localizada na parte central do Equador. Agenda também previa a entrega de uma obra do sistema de esgoto de Sigsihuayco, além de um acordo de financiamento para a construção do sistema de esgoto de Quilloac.

Ataques ocorreram no momento em que o carro do presidente chegava ao local do evento. À imprensa equatoriana, a ministra de Energia do país, María Manzano, afirmou que o veículo foi cercado por cerca de 500 pessoas.