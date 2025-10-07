Noboa, presidente do Equador, sofre tentativa de assassinato, diz governo

A comitiva do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque hoje. A ação foi classificada como uma "tentativa de assassinato" pelo governo equatoriano. Cinco pessoas foram presas.
O que aconteceu
Grupo atacou caravana em que Noboa estava, na província de Cañar, a cerca de 400 km da capital. O presidente iria anunciar a construção de uma estação de tratamento de US$ 4,5 milhões (R$ 24 milhões) na região, localizada na parte central do Equador. Agenda também previa a entrega de uma obra do sistema de esgoto de Sigsihuayco, além de um acordo de financiamento para a construção do sistema de esgoto de Quilloac.
Ataques ocorreram no momento em que o carro do presidente chegava ao local do evento. À imprensa equatoriana, a ministra de Energia do país, María Manzano, afirmou que o veículo foi cercado por cerca de 500 pessoas.
Nos vídeos, é possível ver dezenas de pessoas jogando pedras nos carros da comitiva presidencial. Pelo menos um carro ficou com os vidros totalmente destruídos e as laterais amassadas. Não foi informado se Noboa estava neste veículo. Carro do presidente tinha marcas de tiros, ainda segundo Manzano.
Disparar contra o carro do presidente, jogar pedras, danificar patrimônio do Estado, isso é crime e não vamos permitir isso.
María Manzano, ministra de Energia do Equador
Daniel Noboa não foi atingido e está bem, informou o governo em nota. María Manzano afirmou que o caso é tratado como tentativa de assassinato.
Civis também foram colocados em perigo, destacou o governo. "Seguindo ordens de radicalização, eles atacaram uma comitiva presidencial que transportava civis. Tentaram impedir à força a execução de um projeto que visava melhorar a vida de uma comunidade", afirmou a gestão de Noboa.
Cinco pessoas foram presas até o momento. Uma denúncia formal já foi apresentada ao Ministério Público do país, que investigará o caso. O Equador afirmou que os responsáveis responderão por terrorismo e tentativa de assassinato.
A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf-- Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025
Crise de combustíveis
Noboa é alvo de protestos relacionados a uma crise no preço dos combustíveis. Recentemente, a gestão de Noboa eliminou subsídio e aumentou o preço do diesel, que passou de US$ 1,80 para US$ 2,80 o galão (algo em torno de R$ 9,60 para R$ 15, na atual cotação do dólar).
Greve geral está marcada para a próxima semana, mas já há protestos bloqueando estradas do país. Também foi decretado estado de exceção em várias províncias equatorianas. No entanto, até o momento não há informações se o ataque à comitiva presidencial tem relação com os protestos pelo fim do subsídio.
