Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Van pertence a empresa de iluminação pública. A rua foi fechada para evitar a aproximação de pessoas.

Causa do incêndio está sendo investigada. Um bombeiro disse a jornalistas que o fogo teria sido causado por uma falha mecânica em equipamentos da empresa de energia.

Lecornu faria reuniões no Hotel de Matignon hoje, segundo o jornal Le Parisien. A pedido do presidente francês, Emmanuel Macron, ele deve retomar as negociações com partidos da oposição para tentar acalmar os ânimos no Parlamento e reduzir a instabilidade política no país.

Renúncia em tempo recorde

Lecornu renunciou ontem, horas depois de ter anunciado formação de seu gabinete. A renúncia rápida e inesperada ocorreu após aliados e opositores ameaçarem derrubar o novo governo.

Política francesa tem se tornado cada vez mais instável desde a reeleição do presidente Emmanuel Macron, em 2022. Lecornu foi o quinto primeiro-ministro de Macron em dois anos e ficou no cargo por apenas 27 dias. Seu governo, porém, durou apenas 14 horas, tornando-se o mais curto da história moderna da França.