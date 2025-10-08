Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

A Justiça da Argentina condenou hoje o brasileiro Fernando Sabag Montiel a dez anos de prisão pela tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchner, em 1º de setembro de 2022.
O que aconteceu
Além dele, sua ex-namorada, Brenda Uliarte, recebeu uma pena de oito anos de prisão. Ela foi considerada "participante necessária e criminalmente responsável" pelo ataque. O casal estava preso desde a época do incidente.
Ambos responderam por tentativa de homicídio qualificado. Segundo a promotoria, o crime foi agravado por dolo, violência de gênero em forma de violência política e uso de arma de fogo. Já como fator atuante da pena foi considerada a precária situação social em que os réus viviam antes do ataque.
Brasileiro — que mora na Argentina desde criança — disse algumas vezes desde o atentado que matar Cristina Kirchner era "ato de justiça". Mesmo assim, na audiência, ele alegou irregularidades na investigação. "Este caso foi armado e isso é conhecido. Eles plantaram uma arma", disse antes da leitura da sentença.
Já os advogados de Fernando afirmaram que ele "era escravo de uma ilusão messiânica" e pediram sua absolvição. Segundo os defensores, o brasileiro sofre de "delírio persecutório", que o teria impedido de compreender o que estava fazendo no dia do atentado.
Fernando cumpre outra pena de quatro ano de prisão. Em maio deste ano, ele foi condenado por posse e distribuição de imagens de abuso sexual infantil.
Terceiro suspeito foi absolvido
Gabriel Carrizo chegou a ficar três anos preso. Porém, com o andar das investigações, ele acabou sendo libertado e nenhuma acusação formal formal foi apresentada contra ele.
Argentino era suspeito de ser líder da quadrilha "Los Copitos" (algodão doce, em espanhol). Conforme as investigações, Fernando e Brenda compareciam a eventos kirchneristas disfarçados de vendedores do doce (leia mais abaixo).
Advogado da ex-presidente pede punição a mandates
Gregorio Dalbón, que defende Kirchner em processos cíveis, comemorou as condenações. Em post no X, ele apelou à Justiça da Argentina que condene também os supostos mandantes do atentado.
Até o momento, não houve nenhuma investigação efetiva sobre quem financiou e ordenou o ataque; os mandantes do crime continuam desaparecidos.
Advogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, em post no X
MAGNICIDIO.-- Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) October 8, 2025
Hoy la justicia condenó a los autores materiales del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: una sentencia necesaria para la reparación del hecho y la seguridad pública.
Pero la paradoja es brutal y política: mientras a las presuntas víctimas del lawfare?
Relembre o crime
Kirchner cumprimentava apoiadores quando foi surpreendida pelo agressor armado. A ação ocorreu na noite de 1º de setembro de 2022, quando ela chegava à sua casa, no bairro de Recoleta, em Buenos Aires, após participar de uma audiência no Senado.
Fernando aproximou-se da ex-presidente com a arma e puxou o gatilho a cerca de 15 centímetros de distância dela, mas tiro não disparou. Kirchner se assustou e levou a mão no rosto. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança.
Brasileiro tentou fugir, mas foi impedido por um grupo de pessoas. Na sequência, ele foi preso e a arma foi recuperada caída no chão, com cinco balas dentro.
