Brasileiro que tentou matar Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

Brasileiro — que mora na Argentina desde criança — disse algumas vezes desde o atentado que matar Cristina Kirchner era "ato de justiça". Mesmo assim, na audiência, ele alegou irregularidades na investigação. "Este caso foi armado e isso é conhecido. Eles plantaram uma arma", disse antes da leitura da sentença.

Já os advogados de Fernando afirmaram que ele "era escravo de uma ilusão messiânica" e pediram sua absolvição. Segundo os defensores, o brasileiro sofre de "delírio persecutório", que o teria impedido de compreender o que estava fazendo no dia do atentado.

Fernando cumpre outra pena de quatro ano de prisão. Em maio deste ano, ele foi condenado por posse e distribuição de imagens de abuso sexual infantil.

Terceiro suspeito foi absolvido

Gabriel Carrizo chegou a ficar três anos preso. Porém, com o andar das investigações, ele acabou sendo libertado e nenhuma acusação formal formal foi apresentada contra ele.

Argentino era suspeito de ser líder da quadrilha "Los Copitos" (algodão doce, em espanhol). Conforme as investigações, Fernando e Brenda compareciam a eventos kirchneristas disfarçados de vendedores do doce (leia mais abaixo).