Estudo revela como maior templo do Egito surgiu de uma 'ilha' do Nilo

Nova pesquisa descreve as características geoarqueológicas do Templo de Karnak, um dos maiores do mundo Imagem: Paul Panayiotou/Getty Images

O que os pesquisadores descobriram

Antes de aproximadamente 2520 a.C., o local seria inadequado para ocupação permanente por causa das inundações causadas pelas águas do rio Nilo. Segundo os cientistas, isso indica que a ocupação mais antiga de Karnak provavelmente ocorreu durante o Império Antigo — entre 2591 e 2152 a.C. "A idade do Templo de Karnak tem sido muito contestada nos círculos arqueológicos, mas nossas novas evidências colocam uma restrição temporal em sua ocupação e construção mais antigas", explicou Kristian Strutt, um dos autores do artigo, ao portal Science Daily.

Os fragmentos de cerâmica encontrados no local também foram datados pelos arqueólogos. Entre estes objetos, os mais antigos são de 2305 a 1980 a.C.

O estudo revelou que o complexo surgiu a partir de uma ilha em meio às enchentes do Nilo. Segundo as evidências analisadas, a terra em que o templo foi erguido se formou quando os canais do rio cortaram seus leitos a oeste e leste, criando uma ilha de terreno elevado.

Essa ilha emergente forneceu a base para a ocupação e a construção inicial do templo de Karnak. Ao longo dos séculos, os canais fluviais de ambos os lados do sítio divergiram ainda mais, criando mais espaço para o desenvolvimento do complexo do templo. "Os canais do rio ao redor do local moldaram como e onde o templo poderia se desenvolver, com novas construções ocorrendo sobre rios antigos à medida que eles assoreavam", disse Dominic Barker, um dos autores do artigo, ao Science Daily.