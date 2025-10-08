Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Julia Piquet, filha do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, se envolveu em um acidente de trânsito na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Julia dirigia o carro e estava com a mãe e a sogra. O veículo da brasileira foi atingido por um outro motorista, que vinha logo atrás, na rodovia estadual NC 73. As informações são da NBC Sports.

Brasileira havia reduzido a velocidade para fazer uma curva à esquerda. Porém, o motorista que vinha atrás não diminuiu a velocidade e atingiu a traseira do seu carro.