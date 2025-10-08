Hamas e Israel retomam debates por paz em Gaza com EUA, Qatar e Turquia

Qatar enviou o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahan Al Thani para participar dos debates. Em nota, o país ressaltou atuar como mediador em prol de "alcançar um acordo que ponha fim à catastrófica guerra na Faixa de Gaza".

Delegação turca é liderada pelo chefe dos serviços de inteligência do país, Ibrahim Kalin. Turquia é um país que mantém relações estreitas com o Hamas e se recusa a classificar o grupo como "terrorista", a exemplo da maioria dos países ocidentais.

A primeira reunião no Egito ocorreu na segunda-feira. Entretanto, até o momento, os dois lados não bateram o martelo sobre um consenso para o fim da guerra.

Trump disse estar otimista pelo fim da guerra. O presidente norte-americano admitiu que há anos os dois lados tentam chegar a um acordo sem sucesso, mas ressaltou que, agora, o Hamas "está aceitando ceder em coisas muito importantes" para a resolução do conflito.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

Israel vê 'dias cruciais'; Hamas lista exigências

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito está em "dias cruciais" para a tomada de decisões. Ontem, quando a guerra completou dois anos, o premiê também frisou que continuará "a agir para alcançar todos os objetos da guerra", como, por exemplo, "a eliminação do regime do Hamas".