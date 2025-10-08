Hamas pede que Trump obrigue Israel a cumprir acordo de paz

Os cerca de 20 reféns israelenses devem ser trocados por 2 mil palestinos que estão presos em Israel. Todos os reféns em posse do Hamas são homens, a maioria com menos de 30 anos, e ao menos nove deles com dupla nacionalidade. Já a lista de presos segue "critérios e números acordados", diz o Hamas.

Presidente dos EUA disse que "todas as partes serão tratadas com justiça". "Grande dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este Evento Histórico e Sem Precedentes acontecesse".

Donald Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e disse que Israel vai retirar tropas. Além disso, o norte-americano afirmou que "todos os reféns serão libertados".

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que convocará governo para aprovar termos. Em publicação no Telegram, ele completou: "Um grande dia para Israel. Convocarei o governo amanhã para ratificar o acordo e trazer todos os nossos preciosos reféns para casa".

Agradeço aos heroicos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança cuja coragem e sacrifício nos trouxeram até este dia. Agradeço do fundo do coração ao Presidente Trump e à sua equipe por seu compromisso com esta missão sagrada de libertar nossos reféns. Com a ajuda de Deus, juntos continuaremos a alcançar todos os nossos objetivos e a expandir a paz com nossos vizinhos.

Benjamin Netanyahu

Acordo deve ser formalmente assinado amanhã no Cairo, capital do Egito. Detalhes, porém, ainda não foram informados. O conflito entre Hamas e Israel começou em 7 de outubro de 2023.